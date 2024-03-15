Важное 15 марта 2024, 12:59 Атаки ВСУ на регионы России связали с попыткой дестабилизировать ситуацию на выборах Песков: атаки ВСУ на регионы призваны бросить тень на выборы РИА «Новости»

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Активизировавшиеся атаки украинской армии на приграничные регионы России связаны с попыткой дестабилизировать обстановку в ходе выборов президента. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я бы оставил это нашим силовикам, потому что давать оценку — это их прерогатива. Но атаки ВСУ так или иначе связны с попытками бросить тень на выборы и дестабилизировать ситуацию», — заявил он на традиционном брифинге.

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Минобороны сообщало, что с 12 по 14 марта военные группировки «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ отразили все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Курской и Белгородской областей. В частности, ВСУ 14 марта попытались высадить вертолетный десант в районе Козинки, но противника блокировали и уничтожили.

В ведомстве уточняли, что потери ВСУ составили более 1,5 тысячи человек, в том числе 500 — безвозвратные.