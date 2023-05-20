Мир 20 мая 2023, 01:17 Захарова рассказала о главной ошибке Шольца Представитель МИД Захарова назвала ошибкой Шольца насмешку над геноцидом в Донбассе РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала главной ошибкой канцлера Германии Олафа Шольца его насмешку над геноцидом жителей Донбасса. В интервью автору проекта Anti-Spiegel Томасу Реперу она заявила, что глава немецкого правительства войдет в историю как человек, смеявшийся над горем других людей.

Захарова напомнила, что НАТО на протяжении долгого времени втягивал Украину в так называемые военные учения. Все это происходило на фоне продолжающихся убийств жителей Донбасса, среди которых были и украинские граждане, и россияне.

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Представитель МИД уточнила, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в присутствии канцлера Шольца сказали про геноцид населения Донбасса, и политик засмеялся.

«Это его самая большая в жизни ошибка. Вот если Шольц в жизни совершал ошибки, то эта — самая большая», — подчеркнула Мария Захарова.

В прошлом году президент Владимир Путин назвал происходившее в Донбассе геноцидом. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен с мнением российского лидера.