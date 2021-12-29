Захарова рассказала о давлении на Telegram в Германии

Политическая кампания по ограничению мессенджера Telegram набирает обороты в Германии. В ход уже идет финансовое давление. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Захарова напомнила, что в 2018 году, когда российский суд ввел ограничения на доступ к мессенджеру Telegram, немецкие печатные не оставили без внимания «очередное наступление на свободу слова в России».

«Вроде все логично: мы плохие, они хорошие. Прошло три года. Смеркалось. И вот в Германии набирает обороты целенаправленная политическая кампания, задачей которой является ограничение, чего бы вы думали, мессенджера Telegram. Обожаю», — призналась Захарова.

По ее словам, за введение частичной блокировки мессенджера уже высказались высокопоставленные чиновники немецкого министерства юстиции, лидеры федеральных земель, руководитель МВД Нэнси Фезер, а также другие заметные политики и чиновники. Также открыты несколько судебных производств, предполагающих штрафы для компании Павла Дурова.

Захарова утверждает, что ФРГ предлагает оказывать давление на мессенджер также со стороны ЕС. В Германии нет официального представителя Telеgram для общения с госорганами Евросоюза, поэтому его предлагают назначить. Кроме того, в СМИ появилась неподтвержденная информация, что Евросоюз уже якобы направил в Абу-Даби, где зарегистрирована штаб-квартира мессенджера, запросы о правовой помощи.

«А если вспомнить, как Берлин борется с неугодными традиционными СМИ (один пример RT DE чего стоит), то цензура налицо», — подчеркнула Захарова.

Она также задумалась, что будет с русскоязычными Telegram-каналами немецких СМИ-пропагандистов, если мессенджер будет заблокирован и сделает ли хоть одно из них материал RT DE о том, что как обходить такую блокировку.

Ранее стало известно, что немецкий медиарегулятор МАВВТ снял с вещания в Европе российский телеканал Russia Today на немецком языке.

Ранее видеохостинг YouTube принял решение удалить новый канал RT DE — RT auf Sendung. В компании Google уточнили, что такое решение приняли из-за нарушения правил сообщества YouTube, поскольку в сентябре уже был удален канал RT DE за нарушение условий использования платформы.

Канал Russia Today начал вещание в 2005 году.