Косово в период вооруженного конфликта стало полигоном для работы «черных» трансплантологов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей программе на радио Sputnik.

«Косово — это территория „черной“ трансплантологии. Это территория, где людей заживо препарировали, вынимая внутренние органы для продажи тем людям, которые на Западе, безусловно, я не оговорилась, это именно так, на Западе стояли в очереди на операции по пересадке органов», — рассказала Захарова.

По ее словам, в стране людей «не просто убивали, а убивали для продажи их внутренних органов».

Ранее директор сербского издания «Дневник» Душан Влаович выразил мнение, что западные страны стремятся как можно быстрее завершить формирование своего государства на территории Сербии. И именно поэтому обострение ситуации между Косовом и Сербией стало возможно именно сейчас. По его словам, на президента Сербии Александра Вучича оказывается давление, чтобы Сербия приняла весь комплекс санкций против России.