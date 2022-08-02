Сербский журналист Влаович рассказал, почему обострение между Сербией и Косовом возникло именно сейчас

Западные страны стремятся как можно быстрее завершить формирование своего государства на территории Сербии, именно поэтому обострение ситуации между Косовом и Сербией стало возможно именно сейчас. Таким мнением с газетой «Петербургский дневник» поделился директор сербского издания «Дневник» Душан Влаович.

По его словам, на президента Сербии Александра Вучича оказывается давление, его призывают признать «западное творение», появившееся в 1999 году в результате агрессии НАТО и вопреки желанию сербских властей. Планы включают также принятие Сербией всего комплекса санкций против России.

«В качестве формального повода для расплаты с сербами, проживающими в северной части Косово, президент фиктивного государства Косово Альбин Курти принял решение об отмене сербских удостоверений личности и согласованных отметок на номерных знаках. А прошлой ночью они пошли в бой против сербов с БТРами и другим вооружением. Конечная цель — изгнать сербов и создать этнически чистое Косово», — заявил Влаович.