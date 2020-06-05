Японию призвали потребовать у России вернуть Курилы

Японский журналист и политолог Юкио Касияма написал статью, в который выдвинул требования к России вернуть острова Курильской гряды. Он осудил японские власти, которые вместо четырех требуют «отдать» всего два острова.

Касияма опубликовал свои претензии в издании Wedge Infinity. Он посетовал, что всего два года назад Япония настаивала на возвращении Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, то теперь она согласна и на два последних острова. Однако несмотря на изменения политики Токио, Москва все равно придерживается «неконструктивной позиции». Он привел высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, отвергшего дальнейшие переговоры между странами до полного отказа Японии от территориальных претензий.

Журналист предположил, что уменьшение аппетитов Токио связано с желанием хоть как-то «уломать» Россию на возврат хотя бы двух островов.

«Но если даже на это Россия сыплет возражениями, то о чем тогда вообще может идти речь? Ранее я уже неоднократно писал, что считаю вариант возврата двух островов ошибочным, и что Россия вряд ли пойдет даже на него. И сегодняшняя российская позиция по „Синей книге“ только лишний раз подчеркивает справедливость таких оценок», — подчеркнул Касияма.

Он предложил отбросить «вредную и бесплодную» идею о возврате только Шикотана и Хабомаи и со всей возможной твердостью вернуться к изначальной позиции.

В ответ японские комментаторы предложили журналисту прекратить ныть и переключиться на другие события. Россия все равно не отдаст ни один остров.

Среди поправок в Конституцию РФ есть пункт, который оговаривает территориальную целостность и независимость страны. Этот пункт положит конец поползновениям НАТО и Японии в отношении Крыма, Калининграда и Курильских островов.