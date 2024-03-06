Мир 06 марта 2024, 14:12 Захарова призвала США ответить из-за пролетов F-35 над Украиной Захарова призвала Белый дом ответить на публикации о пролетах F-35 над Украиной Unsplash

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Белый дом и Госдепартамент США должны отреагировать на публикации о появлении истребителей F-35 в районе Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга 6 марта.

«Очень надеемся, что в эти дни, может быть, сегодня или завтра, Белый дом и Госдепартамент ответят на вопрос своих же журналистов, потому что это интересует американскую аудиторию, как они относятся к подобному развитию событий», — заявила дипломат.

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Представитель дипведомства напомнила, что Россия неоднократно говорила об активном участии западных военных в управлении ВСУ. Во время выступления Захарова также отмечала, что киевский режим все еще пытается переложить ответственность за военные неудачи на Запад, обвиняя кураторов в нежелании удовлетворять его бесконечно растущие запросы.

Ранее Захарова объявила, что при столкновении России с Североатлантическим альянсом ядерные объекты в Северной Европе станут законными целями страны. Появление ядерного оружия из США не укрепит безопасность стран, принявших его, а наоборот — поставит под угрозу.