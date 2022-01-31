Правительство Великобритании в ближайшие дни опубликует новые пакеты санкций, направленных против российских энергетических компаний на случай вторжения вооруженных сил РФ на Украину. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в британском кабинете министров.

Новые ограничения также подразумевают под собой запрет въезда на территорию стран королевства юридических и физических лиц, имеющих важное значение для руководства России, уточнил источник.

Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в беседе со Sky News сказала, что власти внесут поправки в законодательство для возможности расширения санкционных списков.

По ее словам, изменения дадут возможность Британии ввести ограничения не только против лиц, якобы участвующих в эскалации конфликта на Украине, но и против любой стратегически важной компании для властей России.

Дипломат не исключила, что санкции коснутся активов российских бизнесменов, проживающих на территории Великобритании. Также Трасс допустила, что Германия откажется от использования потенциала газопровода «Северный поток — 2», если Россия вторгнется на Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступал с заявлением, что Россия не хочет военного конфликта на Украине. Он связал заявления западных стран о возможной эскалации с попыткой помочь Украине саботировать выполнение Минских соглашений по Донбассу.