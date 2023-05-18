Мир 18 мая 2023, 10:41 Захарова предупредила Чехию об ответных мерах за отмену бесплатного пользования землей Представитель МИД Захарова: Россия ответит на требование Чехии заплатить за землю СССР Freepik

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Россия примет ответные меры на решение правительства Чехии отменить постановление о бесплатном пользовании посольством участками земли. Представитель МИД Мария Захарова заявила об этом в эфире «Соловьев live», сообщило РИА «Новости».

«Их нужно проработать, и в межведомственном формате. Но на каждое подобное действие мы даем соответствующий ответ», — сказала она.

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Мария Захарова объяснила, что конкретные действия потребуют подготовки и согласования, поэтому Россия не сможет ответить на решение чешских властей сразу. Она заверила, что спустя время меры примут.

Правительство Чехии 17 мая отменило действие принятых с 1972 по 1980 годы постановлений кабмина Чехословакии о передаче СССР, правопреемницей которого стала Россия, на безвозмездной основе 59 участков земли в Праге, Брно, Карловых Варах и других населенных пунктах. Посольству разрешили использовать их на условиях аренды.

Чешская полиция возбудила 95 уголовных дел за поддержку спецоперации России на Украине, а правительство одобрило продление запрета на выдачу виз россиянам и белорусам.