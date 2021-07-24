Захарова посоветовала Киеву объявить санкции Amazon за футболку с Путиным

Украина объяснила санкции против российского интернет-магазина Wildberries и его директора Татьяны Бакальчук тем, что там продавалась форма российской армии. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале посоветовала властям Украины открыть каталог Amazon.

Для примера она опубликовала фотографию футболки с президентом России Владимиром Путиным и флаг с военнослужащим и подписью: «Вежливость города берет».

«Интересно, когда тяжесть украинских санкций почувствуют Amazon и Джефф Безос? Или это другое?» — поинтересовалась Захарова.

Документ о санкциях против российского онлайн-ретейлера Wildberries подписал президент Украины Владимир Зеленский. Срок действия ограничений составит три года. В перечне юридических лиц указаны представительства магазина в Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и на Украине.

Под персональные санкции попали основательница и генеральный директор онлайн-магазина Татьяна Бакальчук, ее муж и совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, а также директор по IT Андрей Ревяшко.