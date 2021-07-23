На Украине ввели санкции против Wildberries

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на три года против ряда физических лиц, в том числе россиян, и юридических лиц, в том числе компании Wildberries. Указы были размещены на сайте главы государства.

«Общество с ограниченной ответственностью Wildberries. Срок действия — три года», — сказано в дополнении к указу.

В перечне юридических лиц указаны названия компаний в Российской Федерации, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Украине, отметило РИА «Новости».

Также под санкции на три года попали «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции», «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация Франция — Крым».

Среди россиян, попавших под санкции на Украине, Татьяна Бакальчук, которая является генеральным директором Wildberries, совладелец компании Владислав Бакальчук, директор по IT Wildberries Андрей Ревяшко. «За содействие ДНР» в санкционном списке оказались и два француза — Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан.