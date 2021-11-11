Захарова указала на «реинкарнацию фашизма» в Латвии на фоне запрета георгиевской ленты

В Латвии запретили использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях. В министерстве иностранных дел России сочли такой шаг признаком последовательного возрождения фашизма.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав его в своем Telegram-канале.

«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС», — подчеркнула она.

Захарова напомнила, что «георгиевской» является лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Официальный представитель внешнеполитического ведомства задалась вопросом, смогут ли надевать ее проживающие в Латвии ветераны.

Сейм Латвии в окончательном чтении принял законопроект, который вводит запрет на использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях.