Захарова пошутила о найденных на автобусной остановке секретных документах об эсминце Defender

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила после новости о том, что секретные документы о вторжении эсминца Defender в российские воды нашли на автобусной остановке. В своем Telegram-канале она написала, что «агенты 007 уже не те».

«На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны „русские хакеры“, если есть британские автобусные остановки?» — отметила Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что на автобусной остановке в графстве Кент нашли секретные документы о готовящейся провокации у берегов Крыма с участием эсминца Defender. Они якобы принадлежат высокопоставленному чиновнику Минобороны Великобритании, а наткнулся на папку с распечатками электронных писем случайный прохожий.

Как пишет сайт Би-би-си, в документах говорится, что британские власти приняли решение о проходе эсминца Defender у берегов Крыма, чтобы поддержать Украину и продемонстрировать, что в стране эту территорию российской не считают.