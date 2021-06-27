СМИ опубликовали выдержки из секретных документов о вторжении эсминца Defender в российские воды

Власти Великобритании приняли решение о проходе эсминца Defender у берегов Крыма, чтобы поддержать Украину. Это была демонстрация того, что в стране эту территорию российской не считают. Об этом сообщила Би-би-си со ссылкой на секретные документы.

По данным телерадиовещательной корпорации, папки с распечатками электронных писем и презентации об этой провокации нашли около автобусной остановки в графстве Кент за день до происшествия.

В документах говорится, что британские военные сначала рассматривали два варианта прохода корабля из Одессы в Батуми. Один — это тот, который выбрали, а второй подразумевал что эсминец пройдет на безопасном расстоянии от полуострова. Также в этой папке нашли сведения о планах Великобритании оставить своих солдат и офицеров в Афганистане после официального вывода войск из страны.

Ранее в Великобритании уверили, что случившееся — это не провокация, а «мирный проход» корабля в соответствии с международным правом. Эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море. Из-за сторожевой корабль ВМС России выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24 сбросил бомбы.