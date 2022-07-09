Захарова пообещала ЕК жесткие меры при дальнейших проблемах с транзитом в Калининград

Евросоюз и Литву ждут жесткие ответные меры в случае сохранения проблем с транзитом товаров в Калининградскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, сейчас Россия продолжает вести диалог с Литвой и Еврокомиссией по вопросу ограничения транзита.

«Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. <…> Ещt раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена», — отметила она.

Официальный представитель министерства добавила, что решение проблемы уже слишком затянулось. Россия не будет ждать до бесконечности, так как компании страны уже несут убытки из-за действий Литвы. Как напомнила Захарова, власти страны в одностороннем порядке приняли незаконные рестрикции.

«Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России», — сказала она.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что Россия примет серьезные и чувствительные меры, если Литва не отменит блокаду Калининграда.