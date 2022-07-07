Решение Литвы перекрыть транзит грузов в Калининградскую область было безрассудным. Если блокаду не снимут, Россия примет серьезные и чувствительные меры в ответ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ее процитировало РИА «Новости».

«Россия рассчитывает, что Вильнюс снимет все ограничения на транзит в Калининград и ситуация урегулируется, но готова к серьезному ответу. Меры в ответ на запрет транзита грузов в Калининград будут чувствительными, они разрабатываются», — сказала она.

Валентина Матвиенко заявила, что действия Литвы были крайне безрассудными и недопустимыми в международных отношениях.

В июне Литва заблокировала транзит грузов, подпадающих под санкции, из России в Калининградскую область по железной дороге. Регион решил проблему увеличением морских перевозок, также рассматривает возможность строительства выделенных путей и автомобильных трасс. Губернатор Антон Алиханов сообщил, что ведет переговоры с литовскими властями о снятии блокады. Тем временем советник президента Литвы Аста Скайсгирите уже отвергла идею создания зеленых коридоров.