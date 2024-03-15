Мир 15 марта 2024, 21:26 Захарова ответила президенту Латвии, желающему разрушить Россию Захарова прокомментировала пост президента Латвии о разрушении России РИА «Новости»

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Цитируя римских ораторов применительно к России, президент Латвии Эдгар Ринкевич продемонстрировал лишь свою безграмотность. Об этом написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Латышский президент Эдгар Ринкевич написал в социальных сетях фразу на латыни: Russia delenda est. Она является отсылкой к известному выражению «Карфаген должен быть разрушен». Захарова напомнила, что эта фраза принадлежит выдающемуся римскому оратору и государственному деятелю Марку Порцию Катону.

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Проблема в том, что, цитируя классика, латышский политик ничего о нем не знает.

«Ликвидировать безграмотность Ринкевича невозможно — он безнадежен. Но за Катона я вступлюсь», — написала Зарахова.

Дипломат напомнила, что Катон Старший критиковал пороки и разврат в высших кругах римского общества и призывал к соотечественников воздержанности и бережливости. В частности, Катон осуждал распространенность гомосексуализма в Риме. А процитировавший его Ринкевич является открытым гомосексуалистом.

«Ринкевич хотел сверкнуть умом, а сверкнул тем, что считает важнее», — сделала вывод Захарова.

В январе прошлого года Эдгар Ринкевич, бывший тогда главой МИД Латвии, подготовил доклад о внешней политике республики. Одним из приоритетов страны, по мнению Ринкевича, является «разгром России».