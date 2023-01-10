Мир 10 января 2023, 19:51 Разгром России назвали приоритетом для Латвии МИД Латвии: разгром России важен для республики РИА «Новости»

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«Разгром России» стал одним из приоритетов внешней политики Латвии. Такое заявление сделали сотрудники МИД прибалтийской страны. Их процитировали в Telegram-канале информагентства «Sputnik Латвия».

Издание сообщило, что это утверждение содержится в докладе о проделанной работе МИД Латвии. По их данным, его представил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

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«Разгром России — в интересах Латвии», — процитировали документ журналисты.

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Ранее стало известно, что в столице этой прибалтийской страны — Риге — задержали «Sputnik Литва» Марата Касема. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Кроме того, ему вменили нарушение экономических санкций Евросоюза.

Адвокат Касема — Имма Янсоне — заявила, что ей пока не предоставили доступ к материалам дела. Без них она не может подать апелляцию для обжалования судебного решения. По законам Латвии на подачу жалобы отводится 10 дней.