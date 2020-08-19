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    19 августа 2020, 23:05

    Захарова отреагировала на санкции Литвы в отношении Лукашенко

    Анастасия Кукова

    Решение МИД Литвы о запрете на въезд президента Белоруссии и еще 31 чиновника его правительства только подтверждает вмешательство Запада во внутренние дела республики.
    Захарова отреагировала на санкции Литвы в отношении Лукашенко

    Об этом в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», — подчеркнула Захарова.

    Речь идет о заявлении, которое сделал литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Он сообщил о списке невъездных белорусских должностных лиц, в который вошли 21 человека. В том числе Александр Лукашенко.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз изучает возможность введения санкций против Александра Лукашенко.

    Новости SMI.FM