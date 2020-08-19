Захарова отреагировала на санкции Литвы в отношении Лукашенко
Решение МИД Литвы о запрете на въезд президента Белоруссии и еще 31 чиновника его правительства только подтверждает вмешательство Запада во внутренние дела республики.
Об этом в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», — подчеркнула Захарова.
Речь идет о заявлении, которое сделал литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Он сообщил о списке невъездных белорусских должностных лиц, в который вошли 21 человека. В том числе Александр Лукашенко.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз изучает возможность введения санкций против Александра Лукашенко.