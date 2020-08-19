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    19 августа 2020, 17:17

    Евросоюз не исключил введения санкций против Лукашенко

    Андрей Иванов

    Европейский союз изучит возможность введения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам экстренной онлайн-встречи лидеров стран ЕС.
    Евросоюз не исключил введения санкций против Лукашенко

    «Это процесс… Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса», — приводит РИА «Новости» слова Мишеля.

    Главы стран Евросоюза не признали результаты президентских выборов в Белоруссии и решили наказать «значительное число тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Санкции введут в ближайшее время. Службы Евросоюза должны принять формальное решение по этому вопросу.

    После этой встречи канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Лукашенко, но он отказался с ней разговаривать. Глава правительства ФРГ заявила, что больше не будет посредником в диалоге с белорусскими властями.

    Вторую неделю в Минске и других белорусских городах проходят массовые протесты. Люди вышли на улицы, когда узнали, что Лукашенко одержал победу в президентских выборах 9 августа с 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей.

    Новости SMI.FM