Евросоюз не исключил введения санкций против Лукашенко

Европейский союз изучит возможность введения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам экстренной онлайн-встречи лидеров стран ЕС.

«Это процесс… Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса», — приводит РИА «Новости» слова Мишеля.

Главы стран Евросоюза не признали результаты президентских выборов в Белоруссии и решили наказать «значительное число тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Санкции введут в ближайшее время. Службы Евросоюза должны принять формальное решение по этому вопросу.

После этой встречи канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Лукашенко, но он отказался с ней разговаривать. Глава правительства ФРГ заявила, что больше не будет посредником в диалоге с белорусскими властями.

Вторую неделю в Минске и других белорусских городах проходят массовые протесты. Люди вышли на улицы, когда узнали, что Лукашенко одержал победу в президентских выборах 9 августа с 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей.