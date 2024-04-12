Мир 12 апреля 2024, 05:26 Захарова обвинила США в попытке запутать следствие по делу о теракте в «Крокусе» Захарова: США и НАТО пытались запутать следствие в деле «Крокуса» словами об ИГ РИА «Новости»

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США и НАТО пытались запутать расследование по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», убеждая своих союзников о причастности к этому преступлению боевиков ИГ*. Об этом заявила в интервью «Аргументам и фактам» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, сейчас американцы пытаются убедить мировую общественность, что к теракту причастны сторонники афганского филиала ИГ* «Вилаят Хоросан»*. Их цель — выгородить киевский режим и отвести подозрения от самих себя.

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«Нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут», — заявила она.

Дипломат напомнила, что США и НАТО никогда не стеснялись лгать, чтобы оправдать собственную агрессию, в частности, при нападении на Югославию. Захарова подчеркнула, что альянс применил силу, начав бомбардировки, без получения санкции ООН.

Американцы уже наловчились манипулировать общественным мнением. Так было при вторжении в Ирак и Панаму.

Дипломат подчеркнула, что власти США продолжают разрушать «сформированную по итогам Второй мировой войны архитектура международной безопасности», сеют хаос и разжигают конфликты по всему миру, преследуя свои узкокорыстные задачи.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что расследование теракта в «Крокусе» указало на украинский след.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.