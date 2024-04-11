Мир 11 апреля 2024, 21:23 Постпред России при ОБСЕ рассказал о следе Украины в теракте в «Крокусе» Лукашевич: западные страны попытались обелить Украину после теракта в «Крокусе» РИА «Новости»

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Расследование теракта в «Крокус Сити Холле» указывает на украинский след. Но западные страны пытаются обелить киевский режим. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании организации, посвященном теракту в Красногорске. Его слова привело РИА «Новости».

Александр Лукашевич напомнил, что большинство стран мира осудили теракт и выразили слова соболезнований и поддержки российскому народу. Хотя некоторые страны ОБСЕ воздержались от комментариев по этой теме, не выступили с осуждением терроризма и киевские власти. Вместо этого в Киеве попытались отвлечь внимание от фактов, указывающих на украинский след.

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Обелить киевский режим попытались и лидеры западных стран. Они запустили тезис о том, что нападение на концертный зал совершили террористы ИГИЛ* сразу после преступления — не дожидаясь каких-либо итогов расследования. Хотя преступления этой группировки имеют совершенно иной характер и подчерк.

«Тем, кто разглагольствует о следе ИГИЛ*, задаем прямые вопросы: сколько террористов ИГИЛ* после совершения преступлений в различных странах мира пытались скрыться на Украине? Все ли „игиловцы“* (как правило, смертники) спешат направиться в Киев за получением денежного вознаграждения?» — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что в ОБСЕ по инициативе России пройдет заседание по теме теракта в «Крокусе».

*ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.