Мир 11 декабря 2022, 11:57 Три случая стрельбы зафиксировали в Косове Полиция Косова сообщила о трех перестрелках на севере региона РИА «Новости»

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Полиция сообщила о трех случаях стрельбы с участием неизвестных на севере самопровозглашенной Республики Косово. Информация о пострадавших уточняется, сообщило РИА «Новости».

«Члены определенных криминальных групп, которые блокировали несколько трасс на севере из разных точек, в трех случаях стреляли в полицейские наряды», — уточнили правоохранители.

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В полиции добавили, что перестрелки произошли в районе озера Газиводе, на пути к КПП Брняк.

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Стражи порядка открыли ответный огонь. Стрелявшие скрылись в неизвестном направлении. Также, по информации нарядов полиции на местах, в нескольких районах прозвучали выстрелы.

Вечером в субботу, 10 декабря, несколько взрывов прогремели на севере Косова. Президент Сербии Вучич пообещал обнародовать ноты отозвавших признание независимости Косова стран.