Выборы 15 марта 2024, 22:29 Явка на выборах президента России превысила 36% к 22:00 15 марта РИА «Новости»

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Общая явка избирателей на выборах президента России по стране по состоянию на 22:00 15 марта составила 36,12%. Об этом сообщили на сайте ЦИК РФ.

По данным ЦИК, по стране явка в первый день голосования к 18:00 15 марта достигла 25,57%. Активнее всего в голосовании участвовали жители Донецкой Народной Республики, Херсонской, Белгородской и Кемеровской областей.

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Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев ранее заявил, что более 1,5 миллиона человек в Москве отдали свой голос через дистанционное электронное голосование.Он отметил, что выборы главы государства у жителей столицы пользуются самым высоким спросом.