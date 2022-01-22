Захарова не исключила возможные провокации со стороны США и Украины

США и Украина могут готовить провокации как информационные, так и военного характера. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Информационный фон американские СМИ прокачали на предмет „намерений России напасть на Украину“. От общего нагнетания до фейков и вбросов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала статью Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил российского лидера Владимира Путина «не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник». Эту новость Захарова назвала информационной операцией. По ее словам, агентство Bloomberg давно уже перестало быть чем-то самостоятельным, теперь еще и приличным.

«Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg», — написала представитель российского министерства.

По словам Захаровой, американские СМИ опубликовали много информации о якобы возможном нападении России на Украину, также недавно Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, а Вашингтон бойкотировал Олимпиаду в Китае.

«Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных», — подытожила Захарова.

Bloomberg со ссылкой на источник в китайском дипведомстве сообщило, что генсек ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин якобы обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не вторгаться на Украину во время предстоящей зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Некоторые западные СМИ и политики до этого заявляли о возможном военном вторжении России на Украину, российская сторона неоднократно отвергала такую возможность.