Bloomberg: Китай попросил Путина не воевать с Украиной во время Олимпиады-2022
Bloomberg: Лидер Китая Цзиньпин попросил Путина не вторгаться на Украину во время ОИ-2022
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не вторгаться на Украину во время предстоящей зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в китайском дипведомстве.
По данным источника, Цзиньпин в телефонном разговоре тепло поприветствовал Путина, назвав его своим старым другом. Китайский лидер отметил, что кризис в Европе совсем не нужен ему в преддверии возможного третьего срока у руля страны.
«Все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об олимпийском перемирии с семи дней до начала Олимпийских игр и до семи дней после окончания Паралимпийских игр», — сказал собеседник агентства.
Ранее ряд западных СМИ и политиков заявил о возможном военном вторжении России на Украину, российская сторона такую возможность отвергает.
Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.