Захарова назвала цель ядерного шантажа Украины | 360°

Мир 27 октября 2022, 13:37 Захарова назвала цель ядерного шантажа Украины Представитель МИД Захарова: Украина пошла на ядерный шантаж ради увеличения помощи Запада РИА "Новости"

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Украинские власти использовали ядерный шантаж, чтобы увеличить поставки вооружений и финансовых вливаний со стороны стран Запада. Такую версию в ходе брифинга озвучила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее выступление транслировали на YouTube-канале.

Дипломат подчеркнула, что все деньги, которые Запад присылает на Украину, в результате окажутся на счетах руководителей киевского режима.

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«Очень может быть, что вот этот ядерный шантаж используется киевским режимом в том числе для приема от Запада все большей финансовой и военной помощи», — заявила Захарова.

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Представитель МИД заметила, что украинские власти готовы защитить прежде всего себя, а не простых людей, и для этого пойдут на полное разрушение страны.

Захарова добавила, что поведение президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что ему очень хочется начать ядерное противостояние. В этой связи Россия призывает страны Запада повлиять на киевский режим и не допустить провокации с использованием «грязной бомбы».

«Все это ведет к необратимым последствиям и возможной массовой гибели ни в чем не повинных мирных граждан», — подчеркнула представитель МИД.

О том, что власти Украины готовят провокацию с использованием маломощного ядерного боеприпаса для дальнейшего обвинения России, стало известно еще на минувшей неделе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что факты, подтверждающие этот план, доведут до всего мира, в том числе через ООН, чтобы остановить киевский режим от необратимого шага.