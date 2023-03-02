Мир 02 марта 2023, 23:48 Захарова назвала самопиаром заявление Блинкена о беседе с Лавровым Захарова: заявление Блинкена о переговорах с Лавровым говорит о самопиаре и рекламе РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о диалоге с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Дипломат в эфире телеканала «Россия 1» назвала его действия самопиаром и рекламой.

Речь идет о сообщении Блинкена, в котором он привел детали краткого разговора с Лавровым на полях встречи глав МИД стран G20 в Индии. По словам госсекретаря США, он предложил Москве вернуться к исполнению Договора СНВ, поднял вопрос об обвиняемом в шпионаже Поле Уилане, призвал Россию прекратить СВО и начать «дипломатический диалог».

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«Их волнует имидж, пиар и самореклама. Они прекрасно понимают, что американский народ спрашивает, что администрация Байдена сделала на ниве двусторонних отношений и тех проблем, которые сама же и создала», — пояснила заявление Блинкена Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что американцы видят, что происходит, как и то, что ответ России на бездумные действия США не заставит себя ждать.

«Блинкену народу нужно что-то предъявить, а ему предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам», — резюмировала Захарова.

Ранее Блинкен сообщил, что попросил главу российского МИД Сергея Лаврова принять предложение по обмену заключенными. Вопрос касался обмена заключенными с целью освобождения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.