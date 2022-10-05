Захарова назвала «план Маска» по Украине частью общественной дискуссии | 360°

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Захарова назвала «план Маска» по Украине частью общественной дискуссии

Представитель МИД РФ Захарова: на Западе начали задаваться вопросами о происходящем

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План бизнесмена Илона Маска по Украине является частью общественной дискуссии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, это означает, что на Западе начали задаваться вопросами о происходящем. Смысла комментировать происходящее, по мнению официального представителя внешнеполитического ведомства, нет.

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«Это — общественная дискуссия, есть люди, политические деятели, общественные деятели, бизнесмены, меценаты, благотворители, дети культуры, артисты, у них есть мнение, они участвуют в дискуссии, у каждого есть цель и задача», — сказала Захарова.

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Представитель МИД отметила, что сейчас мир очень глубоко переживает все события. Среди таковых она назвала спровоцированную Западом ситуацию на территории Украины. По мнению Захаровой, сейчас европейское общество начало задаваться вопросом о том, что происходит и какую роль во всех событиях играют США и НАТО.

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ранее назвал главными условиями для мира повторное проведение референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН, сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантию водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

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