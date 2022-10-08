Захарова назвала невнятными сигналы США по поводу ситуации на Украине | 360°

Мир 08 октября 2022, 22:36 Поделиться Telegram

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Viber Захарова назвала невнятными сигналы США по поводу ситуации на Украине Представитель МИД Захарова: сигналы США провокационны, но намекают на диалог РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поступающие в последнее время сигналы от Белого дома заключают в себе несочетающиеся вещи: «провокационную воинственность» и намеки на возможность диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что непостоянностью мнений отметился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сказал, что Штаты готовы будут отреагировать, если РФ покажет «сколько-нибудь серьезные намерения». При этом всего несколько недель назад он вовсе не допускал возможности дипломатического решения проблемы.

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Но главное, как считает Захарова, реальные шаги американцев. А они, по ее мнению, противоречат показному миролюбию США.

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«Наращиваются поставки вооружений режиму Владимира Зеленского, непосредственно „на земле“ растет число западных наемников и инструкторов, США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве», — сказала представитель МИД РФ.

Напомнила Захарова и о призывах Зеленского к НАТО нанести по России ядерный удар в превентивных целях. Украинский лидер заявил о необходимости «пересмотреть использование своего давления».

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