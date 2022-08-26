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    26 августа 2022, 12:30

    Захарова назвала неприемлемым призыв президента Латвии изолировать русскоязычных

    Екатерина Виславская

    Предложение президента Латвии Эгилса Левитса изолировать русскоязычных нарушило морально-этические и гуманитарные нормы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сайте министерства призвала международные правозащитные организации дать оценку его словам.

    Захарова назвала неприемлемым призыв президента Латвии изолировать русскоязычных

    «Хочется верить, что представители международных правозащитных структур найдут в себе, наконец, смелость и принципиальность дать оценку таким заявлениям главы латвийского государства», — заявила она.

    Эгилс Левитс в интервью «Латвийскому радио» предложил изолировать нелояльных к политике государства русскоязычных жителей. Мария Захарова назвала такую идею неприемлемой для члена Евросоюза, декларирующего приверженность демократическим ценностям. Она нарушает общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы.

    Представитель МИД России связала это с желанием властей стимулировать шовинистские и ксенофобские настроения, развернуть «охоту на ведьм» по отношению к русской общине. Мария Захарова также обвинила латвийские власти в зацикленности на русофобии, предвзятости и использовании любых способов подавления инакомыслия в обществе.