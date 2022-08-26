Захарова назвала неприемлемым призыв президента Латвии изолировать русскоязычных

Предложение президента Латвии Эгилса Левитса изолировать русскоязычных нарушило морально-этические и гуманитарные нормы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сайте министерства призвала международные правозащитные организации дать оценку его словам.

«Хочется верить, что представители международных правозащитных структур найдут в себе, наконец, смелость и принципиальность дать оценку таким заявлениям главы латвийского государства», — заявила она.

Эгилс Левитс в интервью «Латвийскому радио» предложил изолировать нелояльных к политике государства русскоязычных жителей. Мария Захарова назвала такую идею неприемлемой для члена Евросоюза, декларирующего приверженность демократическим ценностям. Она нарушает общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы.

Представитель МИД России связала это с желанием властей стимулировать шовинистские и ксенофобские настроения, развернуть «охоту на ведьм» по отношению к русской общине. Мария Захарова также обвинила латвийские власти в зацикленности на русофобии, предвзятости и использовании любых способов подавления инакомыслия в обществе.