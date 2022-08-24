«Сегрегация и репрессии». Юрисконсульт назвал незаконной идею президента Латвии изолировать русскоязычных

Предложение изолировать русскоязычных жителей Латвии является незаконным. Президент страны Эгилс Левитс по сути призвал к сегрегации и репрессиям, по меньшей мере, четверти населения, заявила «360» юридический консультант Центра экспертного сопровождения политических процессов Александра Турапина.

Отменить русский язык

«Постановка фразы президента Латвии разобраться с нелояльной русскоязычной частью латвийского общества и изолировать ее, конечно, прекрасна сама по себе. Это пример абсолютно незаконной сегрегации и репрессий в современном мире, причем по признаку какой-то нигде не установленной нелояльности. Под этот критерий можно подвести кого угодно и за что угодно», — заявила она.

Вместо того чтобы интегрировать русскоязычное население в латвийскую культуру и разъяснить людям позицию государства чиновник даже не попытался подобрать выражения. Александра Турапина объяснила это тем, что у местных властей нет цели обеспечить мирное равноправное сосуществование своих жителей.

Половина населения Даугавпилса

Президент не учел масштаба последствий своего предложения. По состоянию на январь 2022 года в Латвии проживали более 24% русскоязычного населения, примерно 70% из них — ее граждане. Часть русскоязычных необязательно являются этническими русскими. Это могут быть представители стран бывшего СССР и сами латыши.

В качестве яркого примера юридический консультант привела Даугавпилс — второй по величине и значимости город страны после столицы. В нем на русскоязычных приходится 50% населения.

Там иногда латыши учат русский и ходят в русскоязычные школы, потому что программа обучения и учителя в них сильнее. Помимо русскоязычного населения есть люди, которые общаются с ним, и президент Латвии предлагает буквально отменить половину жителей города и сочувствующих им. Это странно Александра Турапина юридический консультант.

Эгилс Левитс озвучил свою идею в интервью Латвийскому радио. Он также заявил, что латыши на фоне украинского конфликта стали более патриотичными.