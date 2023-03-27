Мир 27 марта 2023, 20:21 США не нашли признаков переброски российского ядерного оружия в Белоруссию Кирби: США не увидели признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии Unsplash

Читать 360tv в

Соединенные Штаты не видят признаков переброски Россией своего тактического ядерного оружия в Белоруссию. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Мы не видели никаких признаков того, что господин Путин (президент России — прим. ред.) принял какого-то рода решение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерное, на Украине», — сказал он.

Реклама

По словам представителя Белого дома, США по-прежнему не получили свидетельств каких-либо планов России применить ядерное оружие на Украине и не будут менять готовность собственных сил стратегического сдерживания.

Решение Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии ранее назвали своеобразным сигналом для американцев по конфликту на Украине. Журналисты газеты Global Times написали, что Пентагон отреагировал на заявление российского лидера очень осторожно.

Российская Федерация намерена закончить строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии к 1 июля 2023 года. Об этом Владимир Путин заявил в минувшую субботу.