Захарова назвала лицемерием призыв Макрона поддержать массовые протесты в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС поддержать протесты в Белоруссии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его слова лицемерием и напомнила про «желтые жилеты».

«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч „желтых жилетов“, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? <…> Лицемерие как оно есть», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Макрон призвал Евросоюз в Twitter «продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета».

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победу в голосовании одержал действующий президент республики Александр Лукашенко. За него проголосовали 80,1% избирателей. У его основной конкурентки — домохозяйки Светланы Тихановской — 10,1% голосов.

В Минске и других белорусских городах произошли стычки между участниками акций протеста и силовиками. В столице Белоруссии 16 августа прошли митинги в поддержку и против Лукашенко. В белорусском МВД заявили, что во время акции противников главы Белорусского государства никого не задерживали.