МВД Белоруссии: задержаний на акции протеста в Минске не было

Акция противников Александра Лукашенко в центре Минска закончилась. Белорусское МВД заявило, что на ней никого не задерживали.

«На настоящий момент информации о задержаниях в Минске не имеется. Акция прошла без происшествий. Порядок был обеспечен», — сообщили агентству Sputnik в пресс-службе МВД республики.

При этом несколько СМИ сообщили о точечных задержаниях в центре Минска.

«Читатели сообщают, что в нескольких районах Минска все-таки задерживают расходящихся с митинга людей», — написал Tut.by.

Белорусская служба Радио «Свобода» опубликовала снимок микроавтобуса без номеров, в который, по ее данным, мужчины в штатском посадили нескольких человек, которых «поймали возле ГУМа».

В воскресенье 16 августа в Минске прошли две акции. В 12 часов на площади Независимости около Дома правительства собрались сторонники президента Александра Лукашенко. В 14 часов начался митинг противников политика.

МВД официально объявляло лишь численность акции в поддержку Лукашенко — 65 тысяч человек. Численность митинга и шествия оппозиции наблюдатели оценивали в 100-200 тысяч и более.