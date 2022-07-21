Захарова назвала истинную цель антироссийских санкций

Проблемы стран Евросоюза в связи вводом очередного пакета направленных против России санкций в будущем лишь усугубятся, потому что истинная их цель — ослабить саму Европу. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написал ТАСС.

По ее словам, США и Великобритания хотят сделать Евросоюз гораздо более слабым.

«Ослабление самой структуры Евросоюза является задачей англосаксонского дуэта. С этим связан как выход британцев из ЕС, так и навязывание антироссийских ограничений, которые вредят самому союзу», — заявила она.

Дипломат выразила уверенность, что в Европе специально разыгрывается ощущение всеобщей солидарности и единения по всем вопросам.

«На самом деле это продавливание интересов, которые не отвечают запросам всех участников, но выбранные каким-то одним игроком», — заключила Захарова.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз днем 21 июля согласовал седьмой пакет санкций против России, также продлив уже введенные ранее ограничения до января 2023 года.

Экономист Василий Колташов заявил, что России нужно готовиться к тому, что санкционный режим продлится еще много лет, писало РИА ФАН.