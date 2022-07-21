ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Совет Евросоюза утвердил очередной, седьмой пакет санкций против России, в который вошло частичное эмбарго на золото. Об этом сообщила в своем официальном Twitter-аккаунте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Страны-члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля», — цитирует сообщение ТАСС.

В пакет санкций вошли частичное эмбарго на золото, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения, а также включение в черный список ЕС 55 физических и юридических российских лиц.

Одновременно с этим Совет ЕС продлил действие всех уже введенных против России санкций до конца января 2023 года. Новые ограничения вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же опубликуют все подробности нового пакета.​​​​​

Ранее компания РЖД направила в Совет Евросоюза требование отменить наложенные на нее санкции. В холдинге заявили, что ограничения мешают РЖД выполнять их гуманитарные и социально значимые функции.