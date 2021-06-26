Захарова назвала две задачи учений НАТО и Украины

Страны НАТО и Киев готовятся к ежегодным учениям Sea Breeze. Целью военных является дестабилизация у границ России и переброска оружия на Украину. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, военные учения украинской стороны и стран альянса преследуют две глобальные задачи.

«Первая — это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ, а этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница», — отметила она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она добавила, что постоянный ответ на агрессивные действия как раз и является провокативной деятельностью. Второй целью учений Захарова назвала переброску на Украину различной техники и вооружения. Она подчеркнула, что в 2021 году НАТО проводит на Украине семь учений.

«Там уже коллапс практически близится по всем фронтам, а они все учат их. В общем непонятно, чему учат, ведь не как воевать, ну по большому счету», -заключила официальный представитель МИД.

Ранее в акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Ross. Корабль примет участие в учениях Sea Breeze, которые пройдут с 28 июня по 10 июля.