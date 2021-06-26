Черноморский флот начал следить за американским эсминцем

Американский эсминец USS Ross вошел в акваторию Черного моря. Действия экипажа корабля начали контролировать военные Черноморского флота. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня в акваторию Черного моря», — процитировал представителя центра ТАСС.

Ранее американское посольство в Киеве уточнило, что ракетный эсминец будет участвовать в ежегодных учениях Sea Breeze. Отрабатывать маневры в Черном море будут военные более чем 30 стран. Учения стартуют 28 июня и продлятся до 10 июля. По словам представителей Минобороны, НАТО под прикрытием Sea Breeze планирует поставить современное оружие на Украину. Боеприпасы в дальнейшем получат военные и националисты в Донбассе.

Российские дипломаты уже призывали США и другие страны не проводить учения, поощряющие милитаристские настроения на Украине. В посольстве России в Вашингтоне подчеркивали, что причерноморские государства способны самостоятельно решить свои проблемы и не нуждаются в помощи извне.