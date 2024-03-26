Мир 26 марта 2024, 19:56 Захарова назвала Ассанжа жертвой продажной британской лже-Фемиды Захарова: система правосудия Британии — фарс, Ассанж — жертва этой лже-Фемиды РИА «Новости»

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Высокий суд Лондона разрешил журналисту Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова назвала систему правосудия Соединенного Королевства «посмешищем на глазах у всего мира». Пост об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

«161 месяц — почти 5 тысяч дней — больше 13 лет понадобилось, чтобы принять решение.<…> Вся система правосудия Королевства превратилась в фарс — посмешище на глазах у всего мира», — написала дипломат.

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Захарова отметила, что Лондон для принятия уголовного решения по делу журналиста понадобился не один год. А вот о заказчиках теракта в Красногорске в Лондоне британские правоохранители узнали буквально через несколько часов.

По словам дипломата, Ассанж стал жертвой «продажной британской лже-Фемиды». Она призвала мировую общественность обратить внимание на долгое преследование журналиста, которое направлено против принципов свободы слова и прав человека.

Ранее стало известно о переговорах Минюста США с адвокатами Ассанжа о смягчении обвинений.