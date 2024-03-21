Мир 21 марта 2024, 03:18 Минюст США допустил заключение сделки по делу Ассанжа WSJ: возможность смягчения обвинений Ассанжу обсудили в США РИА «Новости»

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Минюст США обсуждает с адвокатами Джулиана Ассанжа возможность смягчения обвинений. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

«Министерство юстиции рассматривает возможность того, чтобы позволить Джулиану Ассанжу признать себя виновным в смягченном обвинении нарушения правил обращения с секретной информацией», — уточнили авторы статьи.

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Минюст и адвокаты предварительно обсудили, как может выглядеть сделка. Признание Ассанжа могут организовать дистанционно. Проведенные в тюрьме пять лет зачтут в американском приговоре.

Ситуация вокруг создателя проекта WikiLeaks стала позорной страницей для западной демократии, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.