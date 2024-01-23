Мир 23 января 2024, 16:13 Захарова нашла объяснение общению Байдена с «мертвыми» Захарова: здороваясь с мертвыми, Байден благодарит голосовавших за него Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Здороваясь и общаясь с «мертвыми», президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден просто благодарит тех, кто за него голосовал. Об этом иронично заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Вот все удивляются, что Байден видит мертвых, здоровается с ними, перебрасывается какими-то фразами. Что тут удивительного: он просто благодарит тех, кто за него голосовал», — написала она.

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Комментаторы оценили иронию дипломата. Подписчики вместе с ней посмеялись над «мастером благодарностей» и добавили, что «старость не радость». Кроме того, пользователи назвали Байдена «невменяемым» и «самым позорным президентом США». Была и другая версия: американский лидер зачем-то «косит под умалишенного».

Ранее Джо Байден в очередной раз оконфузился, перепутав на совещании министра здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерру и главу министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.