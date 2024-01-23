Мир 23 января 2024, 06:02 Байден вновь оконфузился и опозорил своего пресс-секретаря — СМИ DM: Байден перепутал двух министров после заявления Жан-Пьер о его здоровье РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию — перепутал двух глав федеральных министерств сразу после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с ментальным здоровьем действующего лидера Штатов все хорошо. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Курьез случился на совещании. Американский лидер перепутал министра здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерру и главу Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

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Это произошло, когда он поблагодарил советника по «гендерной политике» Джен Кляйн и Ксавье Бесерру, который находился рядом с ней. При этом около Кляйн на самом деле сидел Майоркас, а Бесерра вообще участвовал на совещании удаленно.

Еще более неловкой ситуацию сделало то, что за несколько минут до этого Карин Жан-Пьер заявила, что ментальное здоровье Байдена в полном порядке.

Другой курьез случился с Байденом 19 января в ходе его выступления в штате Северная Каролина. На нем президент США заявил, что несколько минут назад сфотографировался с членом палаты представителей Деборой Росс. Однако этого не могло произойти, потому что политик в это время была в Вашингтоне.