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Захарова напомнила Западу об измененных государственных границах

Мария Захарова: Европа и Запад меняли свои границы несколько десятилетий назад

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Обвинения западных политиков в том, что Россия якобы перекраивает карту Европы, являются несостоятельными: сами европейские страны всего несколько десятилетий назад делали то же самое. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, особо смешно слышать подобные речи от Германии, которая вступила в нынешние границы всего лишь в 80-х годах прошлого столетия.

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«Тогда мы пошли немцам навстречу, несмотря на то, что фашизм убил больше 25 миллионов наших граждан и разрушил половину страны», — подчеркнула она.

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Захарова посмеялась над аналогичными тезисами со стороны государств Восточной Европы. Представитель МИД напомнила, что большая их часть получила государственный суверенитет только благодаря перекройке границ.

Украина, отметила дипломат, получила независимость после пересмотра государственных границ в 1918 году, а потом — в 1991 году.

Ранее представитель МИД посоветовала властям Финляндии использовать либо сеточный материал, либо профнастил при строительстве забора на границе с Россией.

Мария Захарова

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