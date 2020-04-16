Захарова: МИД РФ уже месяц работает круглосуточно

Министерство иностранных дел России работает круглосуточно. Сейчас перед ним стоят вопросы по вывозу россиян из-за рубежа и помощи тем, кто остался за границей в сложной ситуации из-за коронавируса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала телеканалу «Звезда», как устроена работа ведомства в последнее время.

«Уже, наверное, месяц мы работаем почти в круглосуточном режиме, не делясь на департаменты, единым организмом», — пояснила Захарова.

Она добавила, что для сотрудников министерства ввели меры, которые предполагают дистанционную работу.

Захарова обратила внимание, что российские посольства столкнулись с «беспрецедентным вызовом», а подобная ситуация впервые происходит в мире.

Сейчас в помощи и поддержке, по словам официального представителя МИД РФ, нуждаются огромное количество людей. Речь идет о сферах туризма, гуманитарного обмена, лечения, обучения и работы. В непростом положении оказались смешанные семьи и люди разного гражданства.

Вывозить застрявших в одной-двух странах всегда было непросто. Сегодня, подчеркнула Захарова, вернуть домой нужно россиян со всего мира. Кто-то из них находится в крупных странах, а кто-то — на островных государствах. Для таких людей созданы специальные алгоритмы помощи «под эгидой правительства».

«Оказывается помощь по двум направлениям — содействие возвращению и материальная поддержка на местах», — пояснила Мария Захарова.

По данным, которые озвучил глава российского МИД Сергей Лавров, возвращения на родину ждут около 35-36 тысяч человек. Министерство поставило их в «лист ожидания».