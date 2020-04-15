Мария Захарова: около 280 граждан России вернулись из США

О ситуации Захарова рассказала на личной странице в Facebook.

«Из Нью-Йорка вылетел борт на Питер и Москву. По информации Минтранса, рейс SU103 по маршруту Нью-Йорк — Пулково — Шереметьво отправлен», — отметила дипломат.

По ее словам, на борт попали 19 детей и 15 младенцев.

«В Пулково выходят 59 пассажиров, из них три ребенка и три младенца. В Шереметьево направляются 219 пассажиров, из них 16 детей и 12 младенцев», — заявила Захарова.