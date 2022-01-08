Заговор силовиков назвали причиной погромов на Казахстане

Комитет Национальной безопасности Казахстана (КНБ) закрыл глаза на подготовку вооруженных столкновений в стране. Это мнение сайту телеканала «Звезда» выразил кандидат исторических наук, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ РАН Андрей Грозин.

Он связал арест экс-руководителя КНБ Карима Масимова с причиной отказа ведомства предпринять какие-то действия.

Грозин напомнил, что еще до ареста Масимова был снят с должности Самат Абиш, который приходится близким родственником экс-президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Ученый считает, что именно Абиш рассматривался как преемник Назарбаева во главе страны.

«Видно, что КНБ Казахстана поступил, мягко говоря, странно, допустив такого рода приготовления к протестам», — заявил Грозин. По его мнению, чистка рядов силовиков началась именно с КНБ, что является признаком заговора.

Ранее Масимов был помещен в СИЗО, его обвиняют в государственной измене.