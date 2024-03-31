31 марта 2024, 10:02
«Загнал себя в тупик». Зеленского обвинили в военной диктатуре
Глава Херсонской области Сальдо: Зеленский стал военным диктатором
Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись от проведения выборов, фактически превратился в военного диктатора. Такое мнение в интервью РИА «Новости» выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Зеленский окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию», — подчеркнул Сальдо.
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По его мнению, теперь у Зеленского нет права говорить от имени народа.
Президентские выборы на Украины должны были пройти 31 марта. Однако из-за военного положения голосование не состоялось.
Зеленский утверждал, что сейчас «не время» проводить выборы. Официально его полномочия действуют до 21 мая. Затем встает вопрос о легитимности его нахождения на посту главы государства.
В МИД России ранее заявили, что следует дождаться конца мая — возможно, вопрос легитимности украинского президента перестанет быть актуальным.
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