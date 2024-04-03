Мир 03 апреля 2024, 10:15 Загадочный объект из космоса упал на дом в США The Debrief: NASA начала изучать упавший на дом во Флориде предмет NASA/via Globallookpress.com/Global Look Press

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Представители NASA приняли участие в расследовании данных о предполагаемом падении обломков Международной космической станции (МКС) на жилой дом во Флориде. Об этом сообщило издание The Debrief.

В марте житель Флориды рассказал в социальных сетях о рухнувшем предмете на его дом в городе Нейплс. По его словам, неизвестный фрагмент пробил потолок в жилище и едва не задел его сына.

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Мужчина разместил снимки загадочного предмета и посетовал на отсутствие реакции со стороны NASA, с которой он пытался связаться, но ему не ответили.

Представитель NASA Джош Финч сообщил журналистам об изъятии предмета и взаимодействии с хозяином дома. Он уточнил, что эксперты исследуют фрагмент в космическом центре имени Кеннеди во Флориде и установят его происхождение.

Ранее неизвестный объект рухнул в польской деревне в районе Милакова. Предположительно, это был метеозонд.