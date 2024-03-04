Мир 04 марта 2024, 14:59 Неизвестный объект рухнул на севере Польши Польская полиция заявила о падении неизвестного объекта в деревне около Милакова Robert Michael/dpa/globallookpress

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Неизвестный объект упал в поле в населенном пункте в районе Милакова Варминско-Мазурского воеводства в Польше. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба комендатуры полиции Оструды.

«Некий объект упал на поле. Это произошло в одной из деревень в районе Милакова», — указали в ведомстве.

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К упавшему объекту прибыла полиция, которая оцепила место ЧП.

По информации газеты Wyborcza, рухнувший с неба предмет заметил местный житель. Он вызвал полицию, на место ЧП также приехали военные. В издании предположили, что упавший объект был метеозондом.

Ранее разведывательный воздушный шар нашли на Аляске. Члены экипажа промышленного рыболовецкого судна сфотографировали подозрительный объект и направили снимки полиции. По данным CNN, шар мог использоваться для шпионажа. Представители ФБР изучат шар в специальной лаборатории.